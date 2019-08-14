لبنان

لاريجاني يهنّئ السيد نصر الله بالذكرى السنوية لانتصار تموز

14/08/2019

لاريجاني يهنّئ السيد نصر الله بالذكرى السنوية لانتصار تموز

هنّأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالذكرى السنوية لانتصار المقاومة على الصهاينة خلال حرب تموز.

وفي برقية أرسلها الى سماحته، قال لاريجاني في معرض حديثه عن كسر وهم القوة الإسرائيلية خلال 33 يومًا من الحرب: " هذا النصر هو نتيجة لحكمة قيادة المقاومة وقوة ايمان مناضلي حزب الله"، وأضاف " لقد اثبتت تضحيات هؤلاء المناضلين أن فكرة عدم هزيمة الصهاينة ما هي إلّا أسطورة خيالية".

وأكد لاريجاني دعم إيران للمقاومة اللبنانية أمام الكيان الصهيوني، مشدّدًا على أن الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم دول العالم الاسلامي، لكن هذه المساعي مُنيت بالفشل، وجزم بأن أن "مشروع صفقة القرن لن يرى النور على الاطلاق".

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