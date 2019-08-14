الخليج

سجون السعودية: معاناةٌ وتعذيب وقذارة وجرذان!

14/08/2019

سجون السعودية: معاناةٌ وتعذيب وقذارة وجرذان!

كشف حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر" عن مزيد من المعلومات بشأن معاناة المعتقلين في سجون السلطات السعودية.

ونقل الحساب عن أسرة أحد المعتقلين قولها إن ما تتناقله وسائل الإعلام السعودية عن الحقوق المكفولة للمعتقلين "كاذبة"، وأضافت: "أمن الدولة جهاز كاذب وإن أردتم الحقيقة تجدونها داخل الزنازين في سجونهم القذرة، والتي يترأسها ضباط قذرون"، وتابعت: "اذهبوا انظروا إلى أجساد المعتقلين كيف توسّمت أبدانهم من الأسواط والركل بأحذية ضباط أمن الدولة (..) أجسادهم بقع من السواد من الضرب".

وعن معاناة معتقلي الرأي في السعودية، قالت أسرة المعتقل الذي ذكرت أنه مر على اعتقاله 7 أعوام إن "الزنازين تعجّ بالحشرات والفئران"، وأردف: "يعاني المعتقل جراء الآلام ولا اعتبار ولا اهتمام، وإن طلب منهم العلاج وكرر ذلك أرسلوا إليه فرقة من الطوارئ لتتهجّم عليه حتى يمتنع".

وتأتي هذه المعلومات في وقتٍ تتحدث منظمات دولية وناشطون عن انتهاكات كبيرة يتعرض لها المئات من المعتقلين لدى سلطات المملكة.

والسبت الماضي، توفي الداعية السعودي صالح الضميري، في سجن الطرفية بمنطقة القصيم بالسعودية.

كما سبق أن أعلن ناشطون في كانون الثاني/يناير الماضي، وفاة الشيخ أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقاً، من جراء جلطة دماغية داخل السجن.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2017 أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد.

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