14/08/2019

هكذا أثّر مستشار ابن زايد على مستشار ترامب..

كشفت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية عن مساهمة مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المسجون حاليا في الولايات المتحدة "جورج نادر"، في حصول المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون، على أموال مقابل مشاركته في مؤتمر ضد قطر.

وقالت الصحيفة إن نادر، اللبناني الأصل، أسهم في حصول "بانون"، على 100 ألف دولار، مقابل مشاركته في مؤتمر نظمه معهد "هادسون" ضد قطر عام 2017.

وأشارت الصحيفة الأمريكية وفق رسائل مسربة إلى أن "نادر"، بالتعاون مع إليوت برويدي وهو أحد جامعي الأموال في الحزب الجمهوري والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رتبا لعقد هذا المؤتمر.

وكشفت الوثائق أن "نادر" أبلغ برويدي أن "بانون"، وهو مستشار سابق لترامب، مهتم بالمشاركة فى المؤتمر.

و"نادر" وهو رجل أعمال أمريكي من أصل لبناني، محتجز حاليا في السجون الأمريكية على خلفية حيازة أشرطة مشينة.

وارتبط اسم نادر، في الفترة الأخيرة، بولي عهد أبوظبي، وكان شاهدا رئيسيا في تحقيقات "روبرت مولر" بشأن ما سمّي التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لصالح ترامب.

واعتقل "نادر" مطلع يونيو/حزيران الماضي، في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، ومثل لاحقا أمام القضاء في الولاية نفسها قبل تحويله إلى محكمة فدرالية بولاية فرجينيا، حيث وجهت له تهم الاستغلال الإباحي للأطفال وارتكاب أفعال فاحشة.

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