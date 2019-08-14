14/08/2019

رفضًا للتطبيع.. كويتي ينسحب من بطولة عالمية للتايكوندو

أعلن لاعب منتخب الكويت للتايكوندو فيصل الديحاني انسحابه من بطولة العالم للناشئين، حتى لا يضطر لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وجاء قرار "الديحاني" بالانسحاب بعد أن أوقعته قرعة البطولة المقامة في أوزبكستان في مواجهة اللاعب الإسرائيلي اسماعيل جوناه في دور الـ16.

وفضل "الديحاني" اعتباره خاسرا للمباراة، إثر انسحابه، على أن يمارس التطبيع بقبول مواجهة اللاعب الإسرائيلي، وهو ما قوبل باحتفاء من قبل الكويتيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه "فخرا" للبلاد.

وتتكرر مواقف شبيهة للعديد من الرياضيين العرب والمسلمين، من بينها قرار لاعب الجودو الكويتي "حبيب السبتي"، في فبراير/شباط، الانسحاب من بطولة روما الدولية، حتى لا يضطر لمواجهة لاعبين إسرائيليين، يشاركون في الفئة نفسها التي يلعب بها.

وفعل الشيء نفسه اللاعب الكويتي "عبدالله العنجري"، حين انسحب، في يناير/كانون الثاني، من بطولة العالم في لعبة "الجوجيتسو" التي احتضنتها ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، تعبيرا عن رفضه لنتائج القرعة، التي وضعته في مواجهة لاعب إسرائيلي.

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