14/08/2019

نيمار الى برشلونة..يوفيتش خارج الريال..وبريزتش في البايرن

تسارعت المفاوضات بين ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي لضم النادي الكتالوني نجم بطل فرنسا البرازيلي نيمار الذي سحبت صوره وكل المنتجات التي تحمل اسمه من متجر النادي الفرنسي. وقدم بطل "الليغا" عرضًا يقضي بالتخلي عن البرازيلي فيليبو كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتتش إضافة لمبلغ مالي لضم الجناح البرازيلي قد يصل لمئة مليون يورو.

لوكا يوفيتش خارج ريال مدريد

من جهته، يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لإعارة مهاجمه الصربي الشاب لوكا يوفيتش 22 عامًا إلى أحد الأندية في أوروبا بعدما لم ينجح في إثبات ذاته وإقناع المدير الفني للملكي زين الدين زيدان.

وبحسب وسائل إعلام صربية فإن يوفيتش الذي كلف خزائن الملكي 60 مليون يورو لانتقاله من انترخ فرانكفورت لم يستطع حجز مقعده في تشكيلة المرينغي الذي هو بأمس الحاجة لمهاجم هداف.



إيفان بريزتش إلى بايرن ميونخ

بدوره، ضم نادي بايرن ميونخ الألماني اللاعب الكرواتي إيفان بريزتش على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وسبق للدولي الكرواتي 30 عامًا أن لعب لناديي دورتموند وفولفسبورغ في الدوري الألماني قبل أن ينضم قبل أربع سنوات إلى الانتر.

رودريجو إلى اتلتيكو مدريد

الى ذلك، يواصل نادي اتلتيكو مدريد الإسباني حملته القوية في سوق الانتقالات الصيفية فبعد التعاقد مع كوكبة من اللاعبين على رأسهم البرتغالي جواو فيلكس الذي كلف خزائن النادي 126 مليون يورو، سيضم وصيف الدوري النجم رودريجو مورين من فالنسيا بصفقة ستصل لـ60 مليون يورو بعد المستوى الممتاز الذي قدمه المهاجم الشاب مع الخفافيش.

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