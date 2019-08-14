14/08/2019

الأنصار يفاوض التونسي عمار الجمل..ونصار نصار يعود للأخضر

ذكرت معلومات متواترة أن نادي الأنصار الذي لم يقفل ملف لاعبيه الأجانب بعد يجري مفاوضات مع المدافع التونسي عمار الجمل 32 عامًا والذي سبق له اللعب دوليًا واحترف مع أندية يونغبويس السويسري وأجاكسيو الفرنسي والفتح السعودي والإفريقي التونسي، قبل أن يستقر مع النجم الساحلي.

من جهة ثانية، عاد الظهير الدولي نصار نصار لتدريبات فريقه بعد غياب لثمانية أشهر نتيجة تعرضه لقطع بالرباط الصليبي، خلال تحضيرات المنتخب الوطني لنهائيات كأس آسيا نهاية العام الماضي.

طرابلس يختبر العاجيان بارنرد وواتارا

من جهته، يخضع المهاجم العاجي بارنرد للتجربة منذ أكثر من أسبوع مع نادي طرابلس الرياضي، وفي حال موافقة المدير الفني الجديد المصري أحمد حافظ على ضمه فسيلتحق بكتيبة الفريق الشمالي الذي قد يبقي المدافع السنيغالي سيلا.

وكان المهاجم السابق للفريق الطرابلسي مار ديون قد أوصى بالتعاقد مع المهاجم الجيد.

كما يتوقع أن يضم طرابلس العاجي يوسف واتارا الذي سبق له اللعب للعهد في حال نيله رضى الجهاز الفني.

البرج إلى نصف نهائي كأس التحدي برفقة السلام زغرتا

بدوره، حقق البرج فوزه الثاني تواليًا ضمن منافسات كأس التحدي التنشيطية، وذلك على حساب السلام زغرتا بهدف في ختام مباريات الدور الأول لدوري المجموعات، ليتصدر المجموعة برصيد ست نقاط ويضرب موعدًا مع طرابلس في نصف النهائي.

وسجل سميح دمج هدف الأصفر الوحيد قبل خمس دقائق من نهاية اللقاء، الذي جمع الفريقين على ملعب جونية البلدي إثر عرضية من علي كركي، ليتأهل السلام صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة إلى المربع الذهبي ويواجه الصفاء متصدر المجموعة الأولى في نصف النهائي.

وكان لافتًا وجود حارس ولاعب واحد على مقاعد احتياط نادي السلام زغرتا ما يدلل على عمق الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الفريق الشمالي الذي سيسعى لبيع لاعبه ونجمه أدمون شحادة لسد جزء من العجز المتراكم من الموسم الماضي.

علمًا بأن الفريق الزغرتاوي حسم ملف لاعبيه الأجانب مبدئيًا بالتعاقد مع المدافع المغربي ربيع الهبري، الذي سبق له اللعب للصفاء والأخاء إلى لاعب الوسط الأردني شامل سقار وهو نجل المدير الفني للفريق نهاد سقار، والمهاجم النيجيري جاي اني.

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