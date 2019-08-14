14/08/2019

العدو يوقف تدريبات جيشه في الضفة بسبب نقص الموارد

ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أن رئيس اركان جيش العدو أفيف كوخافي قرر إلغاء تدريبات عسكرية بسبب النقص في الموارد، وخاصة عند كتائب الاحتياط في الضفة الغربية.

وأشار الموقع الى أن قرار كوخافي هو الأول بعد قرار رئيس الأركان السابق بني غانتس حين أوقف التدريبات البرية بسبب الموازنة أيضًا.

وكشف الموقع أن طرح هذا الأمر، جاء بعد تقدير الوضع الذي اجراه في الفترة الأخيرة قائد ذراع البر اللواء يوآل ستريك، فيما خص موارد جيش الاحتلال والقدرة على تنفيذ جميع التدريبات في المخطط السنوي للعام 2019.

وفي هذا السياق، وخلال عرضه للمعطيات، فهم الجنرال ستريك أن النقص في الموارد سببه قرار رئيس الأركان الذي اتخذه حين استلم منصبه في كانون الثاني/يناير 2019، بنقل ملايين الشواكل للاستثمار في تحويل الجيش الى جيش أكثر فتكًا، وهذا ما أدى الى حصول فجوات في الموارد بالنسبة للمناورة وأي مسائل عملياتية.

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