فلسطين

السنوار: نواصل تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق وسنكسر جيش العدو في الحرب

14/08/2019

السنوار: نواصل تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق وسنكسر جيش العدو في الحرب

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار أن المقاومة وشعبها الفلسطيني كافة "سيكسرون جيش الاحتلال حال وقعت الحرب"، مشددًا على ان الحركة تبذل جهودًا كبيرة لإنجاز المصالحة الفلسطينية.

وقال السنوار خلال لقاء مع عائلات فلسطينية شرقي خانيونس: "إذا وقعت الحرب سنكسر جيشهم، ولن تقوم بعده قائمة"، مضيفًا "على الرغم من أننا نسعى لتجنّب الحرب، إلّا أننا نصنع الصواريخ ونحفر الأنفاق وندرّب الشباب ولن نتخلّى عن هذه المهمة رغم التجويع والحصار".

واعتبر أن ما فعلته المقاومة في الزنة وخزاعة شرقي خانيونس عام 2014 في بيني غانتس وجيشه كان عملًا عظيمًا"، منوّهّا بالعملية المنفردة التي جرت قبل أيام شرقي خانيونس ووصفها بـ"العملية الفدائية البطولية".

السنوار لفت الى أن "حماس" وفصائل المقاومة الوطنية والإسلامية ستكون على تواصل كبير الأيام القادمة بما يخصّ القضايا الوطنية بإشراك وجهاء وأعيان ومخاتير قطاع غزة، وقال: "نعدكم أن نبذل كل جهدنا وكل ما نستطيع لطيّ صفحة الانقسام السوداء".

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