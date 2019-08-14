14/08/2019

روحاني: التحالف البحري الأمريكي في الخليج شكليّ ومستعدون للحفاظ على أمن المنطقة

أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أن جميع الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج وبحر عمان هي شكلية وغير عملية ولن تساعد أمن المنطقة.

وخلال اجتماع الحكومة الايرانية اليوم، أشار روحاني الى أن الجمهورية الإسلامية الى جانب الدول المطلّة على الخليج مستعدة للحفاظ على أمن المنطقة مثلما قامت بذلك عبر التاريخ.

ولفت روحاني الى ان الامن والاستقرار في الخليج ليس بحاجة الى قوات اجنبية، معتبرًا ان دول المنطقة يمكنها عبر الوحدة والحوار ان تحافظ على امنها، ومن دون أدنى شك ان مزاعم واجراءات أمريكا ليس فيها اي نفع عليهم.

وأوضح روحاني ان دول المنطقة كانت وستبقى جارة وشقيقة على مرّ التاريخ، بينما التفرقة وعدم الوحدة ستخدم الاعداء.

ووصف الرئيس الايراني طرح المزاعم التي تريد للكيان الصهيوني المشاركة في أمن المنطقة بـ"السخيفة"، قائلًا إن الرد على هذه المزاعم واضح، فليحافظ الصهاينة على أمنهم في المكان الذي ييتمركزون فيه الآن اذا كان بإمكانهم ذلك!.

ورأى روحاني أن الصهاينة ينشرون الفوضى والقتل والإرهاب أينما حلّوا، لافتا الى ان الكيان الصهيوني هو المسبب الرئيسي للإرهاب والحرب والقتل في هذه المنطقة، وشدد على ضرورة ألّا يقع أحد في فخ هكذا مزاعم وتصريحات نهايتها واضحة للجميع.

وختم روحاني مؤكدًا مواصلة إيران لوتيرة تقليص التعهدات في الاتفاق النووي، وصرّح "اذا لم نصل الى نتيجة في نهاية المهلة الثانية فإننا سنبدأ بالمرحلة الثالثة بكل تأكيد وسنمنحهم فرصة ستين يومًا أيضًا.

إقرأ المزيد في: العالم