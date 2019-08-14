14/08/2019

"فيسبوك" تجسّس على المقاطع الصوتية لمستخدميه

توالت فضائح موقع "فيسبوك" خلال الفترة الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بخصوصية مئات ملايين المستخدمين حول العالم، وآخرها ما كشفت عنه وكالة "بلومبرغ".

واعترف الموقع - الذي يمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم- أنها وظفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك".

وإذا كان الهدف من هذه الخطوة التأكد من أن الرسائل تنقل إلى المتلقين بشكل صحيح، فإن ذلك لا يعفي الموقع من المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن تنصته على رسائل يفترض أن تكون سرية، وفقا لخبراء الأمن المعلوماتي.

وحسب "بلومبرغ"، فقد أكد مصدر من "فيسبوك" أن الموقع توقّف عن هذه الخطوة قبل أسبوع.

وقالت "بلومبرغ" إن المتعاقدين الذين يعملون في المشروع أبدوا انزعاجهم من الاستماع إلى الدردشات الخاصة".

وأضافت الوكالة إن المتعاقدين لم يتم إبلاغهم بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات.

وعلى الرغم من أن الخاصية التي بدأت عام 2015 تتيح للمستخدمين إلغاء تفعيلها، فإن موافقة طرف واحد على الاستماع إلى المقاطع الصوتية كاف لمنح الضوء الأخضر لـ"فيسبوك" من أجل التنصت على هذه المقاطع، حتى دون موافقة الطرف الآخر في المحادثة.

وكان "فيسبوك" قد اتّهم بانتهاك خصوصية عشرات الملايين من المستخدمين خلال الآونة الأخيرة، ولاسيّما لجهة نقل بيانات خاصة بالعملاء إلى مجموعة استشارات سياسية، بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية عام 2016.

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