14/08/2019

وزارة الحرب الأمريكية تشتري منظومتي "قبة حديدية"

ذكرت وسائل اعلام العدو ان وزارة الحرب الأمريكية وقعت في الفترة الاخيرة عقدًا لشراء منظومتين من القبة الحديدية، التي تصنعها شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وقد تم توقيع الصفقة بين وزارتي الحرب الامريكية والإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأ الطرفان مباحثات استعدادًا لنقل المنظومتين إلى الأميركيين.

وحسب إعلام العدو، أبلغ البنتاغون في شباط/فبراير الماضي، وزارة الحرب الإسرائيلية بأن واشنطن معنية بامتلاك منظومة "القبة الحديدية" من كيان العدو.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه قرر شراء المنظومة تلبية للاحتياجات العسكرية الآنية للجيش الأمريكي.

وسيجري الاستعانة بالمنظومة لحماية القوات الأمريكية المنتشرة من تهديد الصواريخ الباليستية والهجمات الجوية وفقًا لما أُعلن في واشنطن.

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