عين على العدو

وزارة الحرب الأمريكية تشتري منظومتي "قبة حديدية"

14/08/2019

وزارة الحرب الأمريكية تشتري منظومتي "قبة حديدية"

ذكرت وسائل اعلام العدو ان وزارة الحرب الأمريكية وقعت في الفترة الاخيرة عقدًا لشراء منظومتين من القبة الحديدية، التي تصنعها شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وقد تم توقيع الصفقة بين وزارتي الحرب الامريكية والإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ بدأ الطرفان مباحثات استعدادًا لنقل المنظومتين إلى الأميركيين.

وحسب إعلام العدو، أبلغ البنتاغون في شباط/فبراير الماضي، وزارة الحرب الإسرائيلية بأن واشنطن معنية بامتلاك منظومة "القبة الحديدية" من كيان العدو.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه قرر شراء المنظومة تلبية للاحتياجات العسكرية الآنية للجيش الأمريكي.

وسيجري الاستعانة بالمنظومة لحماية القوات الأمريكية المنتشرة من تهديد الصواريخ الباليستية والهجمات الجوية وفقًا لما أُعلن في واشنطن.

إقرأ المزيد في: عين على العدو

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎

16/10/2019

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎
غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو

16/10/2019

غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو
جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎

16/10/2019

جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎
القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 

16/10/2019

القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 
شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"

15/10/2019

شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"
"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس

15/10/2019

"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني