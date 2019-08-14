14/08/2019

"ذا هيل": العلاقات السعودية الإماراتية تخضع لاختباراتٍ من ليبيا الى هرمز

تناول الكاتب سايمون هندرسون في مقالة نشرها موقع "ذا هيل" العلاقات السعودية الإماراتية، موضحًا أنها تخضع اليوم لاختبارات من شأن نتائجها التأثير على مجمل الوضع في المنطقة، من ليبيا وصولًا إلى مضيق هرمز.

وتطرق الكاتب إلى الأحداث في اليمن، مشيرًا إلى أن الانفصاليين في عدن طردوا بقايا حكومة الرئيس الفارّ عبد ربّه منصور هادي من المدينة بدعم إماراتي.

واعتبر الكاتب أنه بات من الواضح أن السعودية والإمارات لم تعودا تدعمان الفريق نفسه.

وأشار الكاتب إلى أن الموقف السعودي المعلن على الأقل يتمثل بدعوة اليمنيين للحوار من أجل نزع فتيل الأزمة، ورأى أن ذلك يدل على تشجيع الرياض لهادي على إجراء الحوار مع الطرف الذي طرد قواته من اليمن.





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