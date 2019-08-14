14/08/2019

المدعية العامة في نيويورك تُقاضي ترامب

أكدت المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس أنها ستقاضي الرئيس دونالد ترامب على خلفية فرضه شروطا جديدة فيما يتعلق بحصول المهاجرين على الإقامة الدائمة والجنسية الأميركية.

وجاء الإعلان بعد ساعات من إصدار البيت الأبيض قواعد جديدة، تتيح لوزارة الأمن الداخلي رفض منح التأشيرات أو البطاقات الخضراء (الإقامة الدائمة) أو الجنسية للمهاجرين الذين يستفيدون من الإعانات الحكومية لذوي الدخل المحدود.

وقال البيت الأبيض أمس، إن فرض القواعد الجديدة يأتي ضمن جهود واشنطن لإعادة تركيز نظام الهجرة على من يستحقون الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

والقرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل يقوم على ضرورة أن يكون المهاجرون متمتعين بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية، وفقا للبيت الأبيض، الأمر الذي من شأنه أن يبدّد آمال ملايين المهاجرين من أميركا اللاتينية الذين يعملون بأجور متدنية، ويعتمدون على معونات الحكومة الأميركية لتأمين جزء من حاجياتهم المعيشية.

ويستهدف القرار المهاجرين الذين يستفيدون من نظام الإعانات ضمن نظام المساعدة الطبية، ومن يحصلون على قسائم شراء مواد غذائية، وأخرى متعلقة بالسكن، وغيرها من المساعدات الحكومية.

وفيما يتعلق بتداعيات القرار، قال "معهد سياسة الهجرة" إن "القرار سيمنع أكثر من نصف مقدمي طلبات البطاقة الخضراء على أساس صلات القرابة من الحصول عليها.

ويأتي فرض القواعد الجديدة المتعلقة بالإقامة الدائمة والجنسية، فيما تشن إدارة ترامب حملة على المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.

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