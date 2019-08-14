14/08/2019

ما هو السلاح الذي اختبرته روسيا في المنطقة القطبية الشمالية؟

كشفت وكالة الطاقة النووية الحكومية الروسية ـ "روس ـ أتوم"، إن الخبراء الروس الذين قتلوا في "سيفيرودفينسك" كانوا يختبرون محركا صاروخيا نوويا في ميدان اختبار بحري للتجارب العسكرية قبالة منصة في المنطقة القطبية الشمالية.

وفيما لم يحدد المسؤولون الروس النظام التقني الصاروخي المستخدم في تجربة الخميس التي انتهت بكارثة الانفجار الذي اعقبه وميض اشعاع نووي لنحو أربعين دقيقة وصل إلى 2 مايكروسيفيرت في الساعة، ثم انخفض إلى المستوى ضمن المدى الطبيعي وهو 0.11 مايكروسيفيرت، وكلا المستويين يُعد صغيرا ولا يمكن أن يسبب أمراضا من جراء الإشعاع على المدينة التي وقع بالقرب منها.

ويقول خبراء من روسيا والغرب إن من المرجح أن يكون الاختبار على صلة بصاروخ "9 أم 730 بوريفيستنيك" ، والذي يعني بالروسية "طائر النوء، وهو أحد أصغر الطيور البحرية".

وسبق للرئيس الروسي فلاديميير بوتين أن تحدث عن هذا الصاروخ في خطاب له أمام البرلمان الروسي في آذار/مارس 2018.

ويطلق حلف الناتو على هذا الصاروخ تسمية "أس أس سي ـ إكس ـ 9 سكايفول".

ويقول مارك غاليوتي، المحلل الروسي البارز والباحث في معهد "رويال يونايتد سيرفيسس" إن نظام الدفع النووي يمثل تحديا تقنيا هائلا.

وأضاف متحدثا لـBBC: "ثمة قضية السرعة مقابل الوزن في هذا النظام، فضلا عن خطر أن الصاروخ يخلف إشعاعا أينما ذهب".

وأوضح "هذه الأنظمة (الصاروخية) الجديدة لها أصولها من المرحلة السوفيتية، وقد أخرجت مشاريعها من فوق الرفوف ومنحت استثمارات جديدة".

المصدر: BBC

روسيا

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