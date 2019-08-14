منوعات

ما هو السلاح الذي اختبرته روسيا في المنطقة القطبية الشمالية؟

14/08/2019

ما هو السلاح الذي اختبرته روسيا في المنطقة القطبية الشمالية؟

كشفت وكالة الطاقة النووية الحكومية الروسية ـ "روس ـ أتوم"، إن الخبراء الروس الذين قتلوا في "سيفيرودفينسك" كانوا يختبرون محركا صاروخيا نوويا في ميدان اختبار بحري للتجارب العسكرية قبالة منصة في المنطقة القطبية الشمالية.
وفيما لم يحدد المسؤولون الروس النظام التقني الصاروخي المستخدم في تجربة الخميس التي انتهت بكارثة الانفجار الذي اعقبه وميض اشعاع نووي لنحو أربعين دقيقة وصل إلى 2 مايكروسيفيرت في الساعة، ثم انخفض إلى المستوى ضمن المدى الطبيعي وهو 0.11 مايكروسيفيرت، وكلا المستويين يُعد صغيرا ولا يمكن أن يسبب أمراضا من جراء الإشعاع على المدينة التي وقع بالقرب منها.
ويقول خبراء من روسيا والغرب إن من المرجح أن يكون الاختبار على صلة بصاروخ "9 أم 730 بوريفيستنيك" ، والذي يعني بالروسية "طائر النوء، وهو أحد أصغر الطيور البحرية".
وسبق للرئيس الروسي فلاديميير بوتين أن تحدث عن هذا الصاروخ في خطاب له أمام البرلمان الروسي في آذار/مارس 2018.
ويطلق حلف الناتو على هذا الصاروخ تسمية "أس أس سي ـ إكس ـ 9 سكايفول".
ويقول مارك غاليوتي، المحلل الروسي البارز والباحث في معهد "رويال يونايتد سيرفيسس" إن نظام الدفع النووي يمثل تحديا تقنيا هائلا.
وأضاف متحدثا لـBBC: "ثمة قضية السرعة مقابل الوزن في هذا النظام، فضلا عن خطر أن الصاروخ يخلف إشعاعا أينما ذهب".
وأوضح "هذه الأنظمة (الصاروخية) الجديدة لها أصولها من المرحلة السوفيتية، وقد أخرجت مشاريعها من فوق الرفوف ومنحت استثمارات جديدة".
المصدر: BBC

روسيا

إقرأ المزيد في: منوعات

أطعمة غنية بالمياه تحارب الجفاف وترطب الجسم

16/10/2019

أطعمة غنية بالمياه تحارب الجفاف وترطب الجسم
بالصور...شوارع دمشق تحمل أسماء أصحاب المواقف المشرفة

15/10/2019

بالصور...شوارع دمشق تحمل أسماء أصحاب المواقف المشرفة
علامات مبكرة تدلّ على وجود خلل في الغدة الدرقية

14/10/2019

علامات مبكرة تدلّ على وجود خلل في الغدة الدرقية
لا تستخدموا الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانكم

14/10/2019

لا تستخدموا الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانكم
هل تعرفون أن للمكسّرات دورًا في إنقاص الوزن؟

12/10/2019

هل تعرفون أن للمكسّرات دورًا في إنقاص الوزن؟
إيران تبني منطقة سياحية لعلوم الفضاء في جزيرة قشم

12/10/2019

إيران تبني منطقة سياحية لعلوم الفضاء في جزيرة قشم
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني