العالم

الإمام الخامنئي: السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف أمام هذه المؤامرة

13/08/2019

الإمام الخامنئي: السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف أمام هذه المؤامرة

أكد اية الله العظمى سماحة الإمام السيد علي الخامنئي أن السعودية والإمارات وحماتهم ارتكبوا جرائم شنيعة في اليمن ولن يبلغوا حتماً أي نتيجة، موضحاً "هم يسعون لتقسيم اليمن ويجب التصدّي بقوّة لهذه المؤامرة والدفاع عن اليمن المتلاحم والمتّحد صاحب السيادة على كلّ أراضيه".

وخلال استقباله المتحدث باسم حركة انصار الله ورئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام والوفد المرافق له في طهران اليوم الثلاثاء، أشاد سماحته بصمود الشعب اليمني مقابل العدوان الغاشم، مؤكداً أن هذا الشعب المظلوم سينتصر. 

وأضاف "الشعب اليمني بحضارته العريقة والتاريخية وبروحيّته الجهادية وصموده الذي أظهره خلال هذه الأعوام الخمسة ينتظره مستقبل جيّد وسوف يشكّل حكومة قويّة بفضل الله وسيبلغ نقطة التقدّم ضمن إطار تلك الحكومة".

كما أكد سماحته أن "الحفاظ على تلاحم اليمن يحتاج عقد حوار يمنيّ-يمنيّ نظراً لتنوّع العقائد الدينية والقوميات المتعدّدة في هذا البلد"، 

وفي السياق أوضح الإمام الخامنئي أن جرائم السعوديّين وحلفائهم خاصة في يوم عيد الأضحى تظهر حقيقة العالم المعاصر ومدّعي حقوق الإنسان، مستنكراً عدم اكتراث العالم الغربي للجرائم التي تُرتكب في اليمن وفلسطين والذي يشكّل نموذجاً على حقائق العالم المعاصر.

بدوره سلم عبد السلام الإمام الخامنئي رسالة من قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي.

الإمام الخامنئي: السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف أمام هذه المؤامرة

الإمام الخامنئي: السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف أمام هذه المؤامرة

الإمام الخامنئي: السعودية والإمارات تريدان تجزئة اليمن ولا بد من الوقوف أمام هذه المؤامرة


 

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