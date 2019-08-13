منوعات

تلغرام تطرح ميزات جديدة لمستخدميها 

13/08/2019

تلغرام تطرح ميزات جديدة لمستخدميها 

أعلن تطبيق "تلغرام" عن ميزات جديدة في التحديث الجديد، إذ سيتمكن المستخدمون من إرسال رسائل صامتة، وذلك من خلال ضغط زر الإرسال لعدة ثوان ومن ثم سيحصل صديقك على الرسالة من دون إشارة صوتية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء ما يسمى "الوضع البطيء"، وهو إمكانية للمسؤولين عن الدردشة بتحديد التوقيت الزمني للمشاركين في إرسال الرسائل. كما سيكون بإمكان المستخدمين إيقاف التشغيل المستمر للملصقات المتحركة التي يرسلها المتحدث.

هذا وأطلقت تلغرام في وقت سابق ميزة التصويت، وذكرت أنه بالإمكان إعادة توجيه "التصويتات" بغية زيادة عدد المشاركين فيها، كما يمكن تثبيتها أعلى الصفحة لضمان رؤيتها من قبل الجميع.


 

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