العالم

بعد توقف الصين .. ترامب يلجأ لليابان لبيع منتجاته الزراعية

13/08/2019

بعد توقف الصين .. ترامب يلجأ لليابان لبيع منتجاته الزراعية

بعد أن أوقفت بكين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وفي ظل تصاعد الأزمة التجارية بين البلدين، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اليابان شراء هذه المنتجات. 

وكشفت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن ترامب طلب مباشرة من رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة "ضخمة". ويأتي ذلك في وقت وافقت اليابان والولايات المتحدة على التوصل إلى صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر أيلول.

واحتدمت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما أعلن ترامب مؤخرا عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، مما حمل الصين بعد أيام من هذا على ترك عملتها تهبط إلى مستوى قياسي.

ومع انتقال المواجهة بين الجانبين إلى حرب عملات، حذر الخبراء من تداعيات هذه المواجهة على الاقتصاد العالمي، حيث يتخوف المتابعون من تأثيرها على باقي الاقتصادات في العالم.

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