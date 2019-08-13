العالم

رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهات عاجلة بعد انفجار مخازن للأسلحة جنوب بغداد 

13/08/2019

رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهات عاجلة بعد انفجار مخازن للأسلحة جنوب بغداد 

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء عددا من التوجيهات العاجلة في أعقاب وقوع حادث انفجار مخزن العتاد في معسكر الصقر.

وتفقد عبد المهدي موقع الانفجار برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، واطلع على واقع الحادث والإجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت يوم أمس في مخازن الأعتدة واستمع الى التقارير الاولية من مختلف الاطراف  كما اطلع على تقرير بعدد الإصابات التي تعرّض لها المواطنون واطمئنّ على سلامتهم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لرئيس الوزراء العراقي.

وأمر عبد المهدي بمتابعة حالة المواطن الذي استشهد نتيجة سقوط المقذوفات وتقديم التعويضات اللازمة لعائلته، وذلك من ضمن ما تم حصره من الأضرار تمهيدا للتعامل معها.

رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهات عاجلة بعد انفجار مخازن للأسلحة جنوب بغداد 

ووجه رئيس الوزراء العراقي باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، كما أصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة، لمنع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الاثنين عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين بسقوط قذائف هاون على مناطق سكنية نتيجة احتراق مخزن للأسلحة والعتاد العسكري جنوب العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان إن "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة في بغداد ارتفعت إلى قتيل و29 جريحا"، وفقا لصحيفة "السومرية" العراقية. 

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