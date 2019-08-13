13/08/2019

"الطاقة الذرية" الإيرانية: حجم اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5% بلغ 370 كلغ

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء أن حجم اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5% بلغ 370 كلغ.

وفي هذا السياق قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي خلال مراسم وضع حجر الأساس لمرکز الدراسات الوطنیة لفصل وتنمیة إستخدامات النظائر المستقرة:"لدينا 1440 جهاز طرد مركزي في محطة "فوردو" النووية، جاهزة لاستئناف تخصيب اليورانيوم إذا قررنا ذلك".

وكشف صالحي أن إيران بدأت بإنشاء "مركز لفصل النظائر المشعة في محطة فوردو النووية، بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع ويضم 5 ورشات عمل و5 مختبرات، على أن يكون جاهزا خلال عامين".

ولفت صالحي إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قدمت للمسؤولين المعنيين سيناريوهات عدة بشأن الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران النووية، موضحا أنها لم تتلقَّ أوامر حتى الآن بهذا الشأن.

وفیما یخص مفاعل آراك قال طالحي إنه تم اتخاذ خطوات کبیرة، ووصلنا إلی مرحلة تصنیع معدات مفاعل آراك الذي تم إعادة تصمیمه.

وكانت إيران أعلنت أنها ستزيد سرعة وكمية تخصيب اليورانيوم على مراحل، في سياق خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني ردا على انسحاب الولايات المتحدة الأميركية منه في أيار/مايو 2018، وعدم توصل الأوروبيين إلى اتفاقات عملية حتى الآن تنقذ الاتفاق.

وكانت الخطوة الثانية من خفض التزام إيران بالاتفاق النووي تمثلت برفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7 بالمئة.

كمالوندي

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذریة بهروز کمالوندي الیوم الثلاثاء للصحفیین إننا حینما قررنا رفع التخصیب إلی أکثر من 3.67 % فإن ذلك تم بناء علی الضرورة وحاجتنا لوقود المحطات وهو مقداره 4.2 % بینما نحن رفعناه إلی 4.5 %.

وحول حجم إنتاج الماء الثقیل، قال كمالوندي إن الملف الهام هو أننا لسنا ملتزمین بـمستوى 130 طنا ویجوز لنا الحفاظ علی الأسواق المتنوعة للماء الثقیل بین الدول الأوروبیة وغیر الأوروبیة، ما یبشر بأن إيران یمکنها أن تکون مصدرة للسلع ذات التکنولوجیا العالیة.

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