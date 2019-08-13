خاص العهد

المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الايرانية لـ"العهد": حزب الله أذل الكيان الصهيوني

13/08/2019

المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الايرانية لـ"العهد": حزب الله أذل الكيان الصهيوني

طهران ـ مختار حداد

أكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي و السياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي سيد حسين نقوي حسيني أنه "لم يتوقع أحد في هذا العالم أن حزب الله الذي تشكل من ثلة صغيرة في الثمنينات سيصبح قوة مؤثرة في لبنان والمنطقة ومحور المقاومة".

وبمناسبة الذكرى السنوية لانتصار المقاومة الاسلامية في حرب تموز 2006 أكد نقوي حسيني لموقع "العهد" الاخباري أن "الجميع اليوم على المستوى الدولي والاقليمي أقروا أن حزب الله هو مجموعة قوية ومؤثرة ولديها مكانة في قلوب الشعوب في المنطقة والمسلمين وهي تتابع تحقيق أهداف الشعوب الاسلامية والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة.

وقال نقوي حسيني لموقع "العهد" الإخباري: "اليوم حزب الله له دور مؤثر وإيجابي في تطورات المنطقة وأذل الكيان الصهيوني والحق به الهزيمة، هذا الكيان الذي في 6 أيام هاجم 5 دول اسلامية في الستينات من القرن الماضي، ولكن اليوم المقاومة الاسلامية في لبنان وفلسطين خلال 33 يوماً، 22 يوماً، 8 أيام، 24 ساعة و8 ساعات تلحق الهزيمة النكراء بالكيان الصهيوني وجعلت الصهاينة يرفعوا أيديهم أمام قوة المقاومة".

وأكد المتحدث باسم لجنة الامن القومي و السياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي لموقع "العهد"  بأن "حزب الله في لبنان ودوره في محور المقاومة هو دور مصيري ونحن نهنئ المقاومة الاسلامية والشعب اللبناني وشعوب المنطقة والمسلمين و جميع مستضعفي العالم بذكرى انتصار المقاومة الاسلامية في حرب الـ33 يوماً في تموز/ يوليو 2006"، مشيداً بدور "المقاومة الاسلامية في لبنان في الحاق الهزيمة بالارهاب الصهيو ـ تكفيري وإفشال المخطط الارهابي الذي جاءت به أمريكا الى المنطقة".

الجمهورية الاسلامية في إيرانمجلس الشورى الاسلاميلجنة الامن القومي و السياسة الخارجية

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