#صيف_الانتصارات

ظريف لـ"العهد": لبنان شعباً ومقاومة أثبت للعالم إمكانية هزيمة الكيان الصهيوني

13/08/2019

ظريف لـ"العهد": لبنان شعباً ومقاومة أثبت للعالم إمكانية هزيمة الكيان الصهيوني

طهران ـ مختار حداد
بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 لانتصار المقاومة الاسلامية في حرب تموز 2006 والحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني الغاصب، هنأ وزير الخارجية الايراني الدكتور محمد جواد ظريف في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري " و"إذاعة النور" لبنان قيادة وشعباً وحزب الله والمقاومة الاسلامية بذكرى الانتصار في حرب الـ33 يوماً.

وقال ظريف في تصريح لمراسلنا في طهران أن: "الشعب اللبناني والمقاومة الاسلامية أثبتوا للعالم الحقيقة التي تقول أنه يمكن هزيمة الكيان الصهيوني، ولا يمكن لهذا الكيان مهما أراد أن يقوم بشن الحروب وإشعال النار وإراقة الدماء ضد شعوب هذه المنطقة".

وأكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في تصريحه لموقعنا أن: "هذا الانتصار كان انتصاراً لكل المنطقة والحقوق الدولية وللعلاقات الدولية السليمة، وشعوب المنطقة والعالم مدينون لمقاومة الشعب اللبناني والمقاومة الاسلامية وحزب الله الذين وقفوا أمام غطرسة الكيان الصهيوني و كذلك وقفوا وواجهوا إرهاب داعش التكفيري وقاوموا ضد هذا الخطر الارهابي والتكفيري الذي كان بلاءاً على العالم.

الانتصار الإلهيالجمهورية الاسلامية في إيرانمحمد جواد ظريف

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