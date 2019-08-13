الخليج

"مجتهد": ابن سلمان أنفق 4 مليارات دولار لإستضافة مباراة ملاكمة

13/08/2019

"مجتهد": ابن سلمان أنفق 4 مليارات دولار لإستضافة مباراة ملاكمة

كشف المغرد الشهير "مجتهد" أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنفق أموالا طائلة للجهة التي ستنظم مباراة بطولة العالم للملاكمة في الدرعية بلغت 1.5 مليار دولار، وذلك إلى جانب مكافآت للملاكمين، ليصل المجموع الكلي إلى 4 مليارات دولار.

ومن المقرر أن تجمع تلك المباراة بين صاحب اللقب العالمي الحالي طبقا لتصنيف (WBCA, IBO, WBC, WBO, IBF) المكسيكي أندي روز جونيور ومتحديه الملاكم البريطاني"أنتوني جوشوا، إذ ستنظم تلك المباراة (Match Room Sports) التي يمتلكها البريطاني إدوارد هيرن.

وأشار "مجتهد" في تغريدات له على "تويتر" إلى أنه لم يكن واردا أن توافق الاتحادات على إجراء المباراة في السعودية لولا المبلغ الضخم الذي دفعه ابن سلمان للجهة المنظمة، وهو 1.5 مليار دولار وكذلك المبالغ التي دفعت للملاكمين.

ودفع ولي العهد السعودي إلى أنتوني جوشوا 320 مليون دولار، ولـ أندي روز جونيور 250 مليون دولار، بينما اعتبر "مجتهد" أنه "كان يكفي كل منهما 30 أو 40 مليون دولار".

واعترض رئيس الفيدرالية العالمية للملاكمة IBF سليمان خوزيه على إجراء المباراة في مدينة الملك عبد الله لأنها لم تكتمل فيها المواصفات المطلوبة.

وأضاف "مجتهد" ان ابن سلمان "تدخل لإنشاء حلبة ومدرجات وخدمات لوجستية كاملة في الدرعية على المواصفات المطلوبة بتكاليف لا تقل عن 2 مليار دولار".

وتابع ان "إضافة لفتح التأشيرات لكل من هب ودب لحضور المباراة والسماح للنساء بالاستعراض في الحلبة وتوفير الخمور والترفيه على الطريقة الغربية، فإن ما لا يقل عن 4 مليار دولار = 15 مليار ريال، ستصرف من أجل تحقيق فانتازيا ابن سلمان"، على حد قوله.

ومن المقرر كذلك أن تستضيف الرياض، مواجهة بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، في7 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وستقام المباراة في الدرعية التي تضم "الطريف"، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف الرياض.

 

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