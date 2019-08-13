اليمن

مجددا..طائرات قاصف 2 k اليمنية تستهدف مطار أبها الدولي 

13/08/2019

مجددا..طائرات قاصف 2 k اليمنية تستهدف مطار أبها الدولي 

نفذ سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم الثلاثاء عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2 k على مطار أبها الدولي السعودي في عسير.

وأكد مصدر في سلاح الجو المسير لـ"المسيرة نت" أن طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة.

وكان سلاح الجو المسير قد نفّذ أمس الأول عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير.

وصعّد سلاح الجو المسير خلال الأشهر الأخيرة من هجماته داخل العمق السعودي ردا على استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأميركي بحق الشعب اليمني، والتي كان أخرها جريمة العدوان بحق أسرة كاملة في مستبأ حجة والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

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