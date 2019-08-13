فلسطين

جدار أمني جديد على حدود غزة لتفادي صواريخ المقاومة 

13/08/2019

جدار أمني جديد على حدود غزة لتفادي صواريخ المقاومة 

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار أمني جديد على حدود قطاع غزة المحاصر، لحماية المستوطنات من صواريخ المقاومة ومنع تسلل الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، قالت القناة السابعة في كيان العدو إنه "بموافقة رئيس الوزراء ووزير الجيش بنيامين نتنياهو تقرر إنشاء الجدار، لمنع التسلل من قطاع غزة".

وأضافت القناة أن الجدار سيكون بارتفاع 6 أمتار وعلى امتداد 9 كيلومتر، وسيكون في المناطق المحاذية للحدود الشمالية لقطاع غزة.

ولفتت القناة السابعة إلى أن مكتب بنيامين نتنياهو والجيش يسعَون حاليًا إلى إيجاد تمويل لهذا المشروع، مشيرة إلى أن قرار إنشاء الجدار الجديد جاء على خلفيّة زيادة حالات التسلل من قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن حدود القطاع الشهر الحالي عمليتي اشتباك بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال.


 

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