العالم

إصابة امرأة في حادث طعن بسيدني الاسترالية

13/08/2019

إصابة امرأة في حادث طعن بسيدني الاسترالية

أُصيبت امرأة في حادث طعن وسط مدينة سيدني في استراليا، بحسب ما أفادت الشرطة الأسترالية اليوم.

وافادت الشرطة أنها اعتقلت المهاجم الذي طعن المرأة وطارد العديد من الأشخاص، هاتفًا "الله أكبر" قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه.

وأكدت الشرطة أن المصابة في حالة مستقرة.

ونقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية عن شهود عيان قولهم إن "رجلًا كان يحمل سكينًا كبيرًا طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم، وإن 5 أو 6 أشخاص آخرين كانوا في الخلف يطاردونه محاولين ردعه، فقبض عليه المارة وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقًا بلاستيكيًا".

وكانت الحكومة الأسترالية قد صرحت مؤخرًا بأنه من الصعب منع حدوث "هجمات فردية" في المستقبل رغم الإجراءات الأمنية المشددة في أعقاب هجمات ماضية تستلهم نهج تنظيم "داعش" الإرهابي.

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