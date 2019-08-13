العالم

طهران: بريطانيا ستفرج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" قريبًا

13/08/2019

طهران: بريطانيا ستفرج عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" قريبًا

توقّع مساعد شؤون البحرية في منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية جليل إسلامي ان تفرج بريطانيا قريبًا عن ناقلة النفط "غريس 1" المحتجزة في جبل الطارق في المياه الدولية.

وأوضح إسلامي في كلمة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء أن احتجاز الناقلة التي ترفع العلم الإيراني في مياه جبل طارق كان أمرًا كيديًا، وبمزاعم مغلوطة، وبأهداف بريطانية مغرضة.

وأشار إلى أن إيران وعلى ضوء توقيف الناقلة بذلت جهودًا سريعة للإفراج عنها، موضحًا أن بريطانيا ترغب بمعالجة هذا الموضوع، وأضاف "عمليًا تم تبادل مستندات رسمية وغير رسمية بهذا الشأن، ومن المؤمل مواصلة الناقلة التي ترفع العلم الإيراني نشاطها مجددًا في المدى القريب".

وحول الناقلة البريطانية المخالفة التي أوقفتها إيران في الخليج، لفت إسلامي إلى متابعة إيران عقد لقاء بين أفراد الطاقم المكوّن من عدة جنسيات مع عائلاتهم، وقال إن ثمة تقارير مناسبة حول هذا الأمر.

وشدد إسلامي على أن وضع الناقلة البريطانية المخالفة تحدده القرارات القضائية والسياسة العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 

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