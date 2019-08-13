13/08/2019

البخيتي: التنافس السعودي-الإماراتي في اليمن تجاوز حدَّه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي أن سبب الصراع في عدن هو التنافس السعودي الإماراتي على تقاسم المصالح في المحافظات اليمنية المحتلة.

وبشأن التقارير التي تتحدث عن أن الإمارات تعمل على انفصال جنوب اليمن لتشكيل دولة جنوبية مستقلة تكون حليفة لها، أوضح البخيتي في تصريح لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن تقسيم اليمن إلى دويلات يمثل مصلحة إماراتية وسعودية عليا لأن ذلك يضعف اليمن ويمكّن دول العدوان من تحقيق أطماعها وأهدافها، ولفت إلى أن اليمن لا يواجه فقط خطر التقسيم إلى دولتين بل الى دويلات.

وبالنسبة لبلوغ الخلاف بين الإمارات والسعودية إلى هذه المستوى، قال البخيتي:"كان هناك اتفاق بين السعودية والإمارات على تسليم الجنوب للإمارات وكانت السعودية تراهن على إعادة هادي إلى صنعاء كحاكم صوري ومن خلاله تحقق أطماعها على كل أجزاء اليمن، وعندما أدركت أن ذلك غير ممكن توجهت نحو المحافظات المحتلة التي كان يفترض أن تكون خالصة للإمارات بحسب الاتفاق بهدف تقاسم الكعكة ما آثار الخلاف مع أبو ظبي".

وفي معرض رده على سؤال إمكانية أن تستيقظ الأطراف التي انخدعت في بداية الحرب بمزاعم التحالف السعودي ومن بينها "دعم الشرعية" أم أنها ستظل مستمرة في تأييد العدوان الذي دمر اليمن وجعله أحد أفقر دول العالم قال البخيتي نعم إن هناك صحوة مجتمعية متصاعدة، مؤكدًا أنها أحد العوامل المهمة التي أدت إلى ميل موازين القوى لصالح اليمن، إلى جانب عامل تطوير اليمن لقدراته الدفاعية.

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