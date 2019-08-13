رياضة

برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لضم نيمار

13/08/2019

برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لضم نيمار

كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن تقديم نادي برشلونة الإسباني عرضًا جديدًا لضم نجم باريس سانجرمان الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لقاء مواطنه فيليبي كوتينيو ومبلغ مالي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو.

بنيلدرم إلى موناكو

من المتوقع أن يخضع المهاجم الفرنسي التونسي الأصلي وسام بنيلدرم للفحص الطبي قبل الانتقال رسميًا إلى نادي موناكو الفرنسي الذي دفع قيمة الشرط الجزائي التي كان يربط اللاعب بإشبيليا الإسباني.

وسلي اشنايدر يعتزل كرة القدم

في سياق أخر، أعلن لاعب الوسط الهولندي ويسلي سنايدر اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مسيرة حافلة امتدت من الدوري الهولندي فتشلسي الإنجليزي ومن ثم ريال مدريد قبل أن يحط لسنوات طويلة مع الانتر، حيث أحرز الدوي الإيطالي ولقب دوري الأبطال مع النيراتزوري.

 بايرن ميونيخ إلى الدور المقبل لكأس ألمانيا

من جهة أخرى، صعد  بايرن ميونيخ إلى الدور الثاني من منافسات كأس ألمانيا بفوزه على إنرجي كوتبوس بثلاثة أهداف لهدف في مباراة من طرف واحد.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان أهداف العملاق البافاري في الدقائق 32 و65 و85 ليبلغ بطل ألمانيا الدور التالي.

النصر السعودي ومواطنه الإتحاد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

بلغ النصر السعودي ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين في اياب الدور ثمن النهائي.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا بهدف لهدف ليصعد بطل الدوري إلى دور الثمانية.

ونجح إتحاد جدة بالعبور لربع النهائي بعدما جدد فوزه على مضيفه زوباهان الإيراني بأربعة أهداف لثلاثة.

ويستعد الإتحاد لمواجهة العهد الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور الثاني والثلاثين لكأس محمد السادس لدوري أبطال العرب.

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