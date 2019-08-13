العالم

إيران تزيح الستار عن ناقلة جند مدرعة ومركبة تكتيكية

13/08/2019

إيران تزيح الستار عن ناقلة جند مدرعة ومركبة تكتيكية

أزاحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الستار عن ناقلة الجنود المدرعة المضادة للالغام والكمائن "رعد" ةمركبة عسكرية تكتيكية جديدة من طراز "أرس 2"، وذلك بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي وقائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد كيومرث حيدري.

وأشار العميد حاتمي في كلمة له خلال المراسم، إلى القدرات التي تتميز بها هذه المركبة، وقال إن "مركبة "أرس 2" التكتيكية ذات قدرة عالية على التحرك في المناطق الوعرة، وتزويدها بأسلحة عسكرية ثقيلة، وقدرة عالية، وزيادة نسب القدرة إلى الوزن مقارنةً بسابقتها في مجال المحرك والمدى التشغيلي واستهلاك الوقود، ومعيار الانبعاثات، وإجراء تحسينات ملحوظة وخاصة من ناحية التسارع والقدرة على حمل الأسلحة ونقلها".

إيران تزيح الستار عن ناقلة جند مدرعة ومركبة تكتيكية

وأضاف أنه "تم تصميم المركبة وفقا لخريطة طريق المركبات التكتيكية لتلبية الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة، وهي الآن متوفرة بأعداد كبيرة للقوات المسلحة".

وثمن العميد حاتمي جهود العاملين في منظمة الصناعات الدفاعية (ساصد) في تصنيع مركبة "أرس 2" التكتيكية، مضيفا: "بمساعدة الشركات المعرفية، حققت المنظمة أهدافها في تصميم وتصنيع الأسلحة والمعدات الدفاعية وكذلك في صناعة المركبات العسكرية بقدرات خاصة".

وتابع ان "تصنيع وإنتاج وزارة الدفاع المركبات هي خطوة مهمة في توفير المركبات المتطورة، والتي تمتلك تكنولوجيا تصنيعها دولا قليلة".

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