13/08/2019

الإخاء يجدد للبرازيلي كارلوس البرتو دو ليما

وصل فجر اليوم المهاجم البرازيلي كارلوس البرتو داليما ليلتحق بفريق الإخاء الأهلي بعدما أبدى المدير الفني العراقي عبد الوهاب أبو الهلال موافقته على تجديد عقد المهاجم الذي قدم مستوى جيدًا مع النادي الجبلي الموسم الماضي، ليكون داليما ثاني أجانب الإخاء بعد التعاقد مع المدافع البرتغالي كارلوس.

الشانفيل يستغني عن الثنائي الأجنبي غالواي وإيفيبرا

في سياق أخر، كشف رئيس لجنة كرة السلة وعضو اللجنة الإدارية لنادي الشانفيل إبراهيم منسا عن فسخ إدارة النادي المتني عقد اللاعبين الأمريكي كيفان غالواي والذي يشغل مركز صانع الألعاب والأمريكي من أصل نيجيريا مايك إيفيبرا لوجود ظروف وأمور غامضة قبل بداية الموسم المقبل.

وكان الشانفيل قد تعاقد مع الثنائي الأجنبي إلى لاعب الارتكاز الجنوب سوداني اتارما جوك قبل أن يلتحق بالدوري الأسترالي.

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