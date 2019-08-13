العالم

الديمقراطيون ينوون تعجيل طرح تشريع حول انتشار الأسلحة في أمريكا

13/08/2019

الديمقراطيون ينوون تعجيل طرح تشريع حول انتشار الأسلحة في أمريكا

قال مساعدون لنواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي إن اللجنة القضائية في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد ينهون عطلتهم خلال شهر آب/أغسطس قبل موعدها بأسبوع لطرح تشريع حول انتشار السلاح في الولايات المتحدة.

ويهدف التشريع المقترح إلى "الحد من أعمال العنف بالسلاح"، وذلك بعد أن خلف هجومين مسلحين في ولايتي تكساس وأوهايو 31 قتيلا.

وقال المساعدون إن "نواب اللجنة قد يعودون إلى واشنطن يوم الرابع من أيلول/سبتمبر لإعداد ثلاثة أو أربعة مشاريع قوانين ليصوت عليها مجلس النواب الذي من المقرر أن يستأنف جلساته يوم 9 أيلول/سبتمبر بعد عطلة الصيف التي تستمر ستة أسابيع".

وأضاف المساعدون أن رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر "يريد بحث إجراءات تشمل طرح مشروع قانون يقدم حوافز للولايات التي تتبنى قوانين تمنع الأشخاص الذين يعتبرون خطرا على أنفسهم والغير من حيازة السلاح".

وانتقد الديمقراطيون الرئيس دونالد ترامب بسبب رسائله المتضاربة بشأن وضع ضوابط لحيازة السلاح، كما انتقدوا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل لرفضه دعوة المجلس لقطع عطلته من أجل بحث تشريع بشأن الأسلحة أقره مجلس النواب بالفعل.

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