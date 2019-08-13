13/08/2019

طائرتان مسيرتان تحلقان في أجواء مستوطنات "غلاف غزة"

حلقت طائرتان مسيرتان مساء أمس الاثنين الحدود من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، وعادتا دون أن يتمكن جيش الاحتلال من إسقاطهما.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ان الطائرتين وصلتا لأجواء مستوطنات غلاف غزة، مضيفةَ أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي لم تتمكن من اسقاط الحوامتين.

وتعمل قوات الاحتلال منذ أسابيع على رصد ومتابعة ما تسميه "تهديدا جديدا" يتمثل باستهداف قواتها القريبة من السياج الأمني مع القطاع بطائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد كشفت في أيار/مايو الماضي عن استهداف دبابة وناقلة جند إسرائيليتين بواسطة طائرة مسيرة صغيرة، كما أن جيش الإحتلال أعلن قبل أسابيع عدة عن إسقاط طائرة مسيرة صغيرة، بعد اختراقها الحدود مع قطاع غزة.

وتمكنت "حماس" في السنوات الأخيرة من تطوير برنامج للطائرات المسيرة، واستخدمتها في بعض المرات ضد قوات الاحتلال، إذ ينسب للمهندس التونسي محمد الزواري -الذي اغتيل بتونس في 15 كانون الأول/ديسمبر 2015- تطوير الطائرات المسيرة لدى حركة "حماس".

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