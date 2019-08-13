13/08/2019

العراق يرفض مشاركة الصهاينة بتأمين الملاحة في الخليج

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رفض العراق مشاركة كيان العدو الإسرائيلي في أية قوة لتأمين مرور السفن في الخليج.

وقال الحكيم إن بلاده "ترفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج"، مؤكدا أن "دول الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن فيه".

وفي تغريدة نشرها على صفحته على موقع "تويتر" أضاف الحكيم أن "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة"، لافتا إلى أن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر.



وكان وزير خارجية العدو الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعرب في 3 تموز/يوليو عن استعداد الكيان لتدخل عسكري محتمل في حال حدوث أي تصعيد في منطقة الخليج.

ورأى كاتس على هامش مؤتمر هرتسيليا أن "إيران قد تسيء تقدير الأمور ما يؤدي إلى حدوث مواجهة"، وفق ادعاءاته، وقال إنه "يجب الاستعداد لهذا ومواصلة تعزيز قوتنا العسكرية تحسّبًا لوضع يتعين عليها فيه التعامل مع سيناريوهات التصعيد"، بحسب قوله.

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