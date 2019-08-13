13/08/2019

"فورين بوليسي": هل بدأ تحالف العدوان السعودي على اليمن بالانهيار؟

تحدثت الكاتبة أودري ويلسو في مقالة نشرتها مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن اليمنية بين مرتزقة السعودية من جهة ومرتزقة الإمارات من جهة اخرى، متسائلة عما إذا بدأ التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالانهيار.

وأشارت الكاتبة إلى أن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية تدخل يوم الأحد في ميناء عدن، الذي سيطر فيه مسلحو المجلس الإنتقالي الجنوبي على القواعد العسكرية وأحاطوا بالقصر الرئاسي، لافتة إلى أن السعودية تدعم رسميا القوات التي يقودها الرئيس اليمني المخلوع عبد ربه منصور هادي.

وقالت ويلسون إن "مسلحي المجلس الإنتقالي الجنوبي كانوا جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية، لكنهم معارضون لقوات هادي"، مشيرة إلى أنه "قتل على الأقل 40 شخصا في القتال الذي تزامن مع عيد الأضحى المبارك".

وأكدت أن "السيطرة على عدن كشفت عن صدوع في داخل التحالف الذي تقوده السعودية"، وذكرت ان النزاع بين قوات هادي ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمهم الإمارات بدأ منذ عدة أشهر، في وقت أعلنت الإمارات عن بدأت بتخفيض قواتها في اليمن الشهر الماضي.

ونقلت الكاتبة عن الباحثة في جامعة "أوكسفورد" إليزابيث كيندال، قولها: "من الواضح أن الإمارات والسعودية لا تشتركان في الأهداف ذاتها في اليمن".

ولفتت إلى أن السعودية دعت للقاء عاجل لمناقشة الوضع المتطور في عدن، في ظل وقف لإطلاق النار هش، مشيرة إلى أن "المحادثات التي جرت حول ميناء الحديدة تواجه مأزقا".

وختمت الكاتبة مقالتها قائلة إن "نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي قال بعد أحداث عدن، إن سقوط عدن يوم السبت دليل آخر على عدم صلاحية هادي للقيادة".

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