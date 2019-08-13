13/08/2019

الغانم: من المعيب ترك الفلسطينيين يواجهون العدو وحدهم

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك بعد اعتداءات المستوطنين وشرطة الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك.

وقال الغانم إن "هذه الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني تثبت أنه كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة"، مضيفًا إنه "من المعيب ترك المقدسيين والفلسطينيين يواجهون العدو وحدهم".

وتابع أنه إذا كانت الظروف العسكرية غير مواتية، فيجب العمل بشكل حثيث على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

في السياق نفسه، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في باحاته.

واعتبرت المنظمة -في بيان- ما حدث "امتدادًا لانتهاكات "إسرائيل" المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي".

وحمّلت منظمة التعاون حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة التي تشكل استفزازًا كبيرًا لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.

كما دعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وكانت قد سمحت قوات الاحتلال لنحو 1800 مستوطن باقتحام المسجد الأقصى بعد صلاة عيد الأضحى. كما قمعت الشرطة "الإسرائيلية" المصلين داخل المسجد، مما أسفر عن عشرات الجرحى نتيجة استخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي.

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