13/08/2019

خسائر فادحة لأرامكو السعودية

تراجعت أرباح شركة "أرامكو" السعودية - أكبر شركات النفط في العالم - بنسبة 12% في النصف الأول من السنة المالية لتصل إلى 46.9 مليار دولار، إثر هبوط في أسعار النفط العالمية.

وأكدت الشركة في بيان لها أنها أنتجت متوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، مزودة "حوالي 100٪ من طلبات العملاء من النفط والمنتجات المكررة".

وأرجعت الشركة خسائرها الفادحة إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا.

وتواجه السعودية تراجعًا في إيراداتها المالية نتج عن تراجع عقود النفط الخام، منذ منتصف 2014، دفعها لإعلان موازنات تتضمن عجزًا بين الإيرادات والنفقات.

يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفع في العامين الماضيين أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة، ودفع العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد لإفساح المجال أمام توظيف المواطنين.

ويواجه الاقتصاد السعودي انخفاضًا نسبيًا في أسعار النفط، وإحجام المستثمرين الأجانب عن الالتزام داخل المملكة، إذ بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 2.4 مليار دولار خلال ثلاثة أرباع عام 2018.

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