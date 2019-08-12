العالم

الشيخ الزكزاكي يغادر إلى الهند لتلقي العلاج

12/08/2019

الشيخ الزكزاكي يغادر إلى الهند لتلقي العلاج

غادر رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي بعد ظهر اليوم الاثنين مطار أبوجا النيجيري إلى الهند لتلقي العلاج.

وقرّرت محكمة العدل العليا في ولاية "كادونا"  في نيجيريا الأسبوع الماضي، الإفراج عن الشيخ زكزاكي والسماح له بالتوجه الى الهند برفقة زوجته للمعالجة في احدى مستشفياتها، ومن ثم العودة بعد تلقي العلاج الى للحضور أمام المحكمة.

وقد تدهورت الحالة الصحية للشيخ الزكزاكي نتيجة الاهمال الصحي في السجن من قبل السلطات، وجرت خلال الأشهر الاخيرة العديد من التظاهرات المطالبة بالافراج عنه إلا ان القوات الأمنية قامت بقمعها في كل مرة.
 

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني