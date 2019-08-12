12/08/2019

الشيخ الزكزاكي يغادر إلى الهند لتلقي العلاج

غادر رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي بعد ظهر اليوم الاثنين مطار أبوجا النيجيري إلى الهند لتلقي العلاج.

وقرّرت محكمة العدل العليا في ولاية "كادونا" في نيجيريا الأسبوع الماضي، الإفراج عن الشيخ زكزاكي والسماح له بالتوجه الى الهند برفقة زوجته للمعالجة في احدى مستشفياتها، ومن ثم العودة بعد تلقي العلاج الى للحضور أمام المحكمة.

وقد تدهورت الحالة الصحية للشيخ الزكزاكي نتيجة الاهمال الصحي في السجن من قبل السلطات، وجرت خلال الأشهر الاخيرة العديد من التظاهرات المطالبة بالافراج عنه إلا ان القوات الأمنية قامت بقمعها في كل مرة.



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