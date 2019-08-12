العالم

الصين: هونغ كونغ تشهد "مرحلة حرجة"

12/08/2019

الصين: هونغ كونغ تشهد "مرحلة حرجة"

أكد مكتب شؤون هونغ كونغ  في الصين، اليوم الاثنين، إن هونغ كونغ تمر  "بمرحلة حرجة" بعد الاحتجاجات المتواصلة المناهضة للحكومة المحلية، مؤكدًا على ضرورة وقف أعمال العنف هناك.

وعبر المتحدث باسم المكتب يانغ كوانغ   عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وقال إن "على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف".

وتعاني هونغ كونغ من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد شهرين من مواصلة الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد، وتشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص متهمين بقضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها تطورت الآن إلى استياء أوسع من حكومة المدينة المحلية والحكومة المركزية في بكين.
 

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني