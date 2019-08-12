12/08/2019

الصين: هونغ كونغ تشهد "مرحلة حرجة"

أكد مكتب شؤون هونغ كونغ في الصين، اليوم الاثنين، إن هونغ كونغ تمر "بمرحلة حرجة" بعد الاحتجاجات المتواصلة المناهضة للحكومة المحلية، مؤكدًا على ضرورة وقف أعمال العنف هناك.

وعبر المتحدث باسم المكتب يانغ كوانغ عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وقال إن "على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف".

وتعاني هونغ كونغ من أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بعد شهرين من مواصلة الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف بشكل متزايد، وتشكل أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص متهمين بقضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها تطورت الآن إلى استياء أوسع من حكومة المدينة المحلية والحكومة المركزية في بكين.



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