منوعات

هواتف "أندرويد" محملة مسبقاً ببرامج خطيرة 

12/08/2019

هواتف "أندرويد" محملة مسبقاً ببرامج خطيرة 

حذر تقرير لفريق أمني من "غوغل"، من أن ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، تأتي محملة مسبقاً ببرامج خبيثة وضارة من المصنع. ويمثل هذا التحذير  خطرا أكبر، إذ أن المشترين يحصلون على هذه الأجهزة الذكية وهم يشعرون بالاطمئنان من كونها خالية من التطبيقات الخبيثة والضارة.

ويكمن الخطر في أن بعض هذه البرامج يمكنها تنزيل برامج ضارة أخرى في الخلفية، أو تنفيذ عمليات احتيال بواسطة الإعلانات، أو حتى السيطرة على الجهاز المضيف (للتطبيقات).

وبحسب التقرير الأمني يمكن أن تحتوي الهواتف الجديدة على ما يصل إلى 400 تطبيق مثبت، علما أن العديد من هذه التطبيقات لم يتم فحصه، كما تبين للفريق الأمني.

ولا ينطبق هذا التحذير على الشركات الكبيرة المصنعة للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد الكامل، مثل سامسونغ وغوغل نفسها، وإنما على تلك الشركات التي تعتمد على نظام أندرويد مفتوح المصدر، الأقل كلفة.

ولم يكشف الفريق عن أي تفاصيل حول أسماء الهواتف الذكية المعنية، مع العلم أن هناك أكثر من 200 شركة مصنعة للأجهزة قد أخفقت في الاختبارات، حيث سمحت للبرمجيات الخبيثة بالهجوم على الأجهزة عن بعد.
 

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