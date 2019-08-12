العالم

تقدمٌ كبير للجيش السوري في ادلب.. مدينة خان شيخون في مرمى النيران

12/08/2019

تقدمٌ كبير للجيش السوري في ادلب.. مدينة خان شيخون في مرمى النيران

سيطر الجيش السوري على عدد كبير من البلدات والقرى منذ إعلان القيادة العامة للجيش السوري ببيان لها استئناف العمليات العسكرية في ادلب ومحيطها.

قُرىً مهمة وذات موقع استراتيجي جداً باتت تحت سيطرة القوات السورية التي توشك على قلب الطاولة ميدانياً في ادلب بكل ما للكلمة من معنى، وسط تقهقر قوات "جبهة النصرة" وحلفائها من الإرهابيين المتواجدين هناك.

الأنظار العسكرية تتجه نحو مدينة خان شيخون الاستراتيجية في ادلب والواقعة على طريق دمشق - حلب الدولي، وتقول مصادر  عسكرية سورية لموقع العهد الإخباري "أن المدينة أصبحت تماماً في مرمى العمل الميداني حيث بدأت القوات الجوية الروسية والسورية يوم أمس بعد السيطرة على بلدة الهبيط المتاخمة لها بالتمهيد الجوي على مواقع هيئة تحرير الشام هناك إضافة للتمهيد البري من سلاح الصواريخ والمدفعية البعيدة التابعة للجيش".

وتُضيف المصادر أن "التمهيد المدفعي والجوي العنيف على مواقع الإرهابيين في بلدة خان شيخون سيجعل الأمور كما كانت عليه حين سيطرت قوات الجيش على البلدات والقرى خلال الـ 48 ساعة الماضية بمعنى أن استعادة خان شيخون ستكون قريبة جداً فالقوات على بعد خمسة كيلو مترات عنها فقط".

وأكد المصدر العسكري السوري أنّ "كل مواقع المليشيات الوهابية الإخوانية الإرهابية في منطقة العمليات العسكرية بقطاع ادلب الجنوبي وحماه الشمالي تعتبر ساقطة نارياً وعسكرياً سواءً في اللطامنة أو كفرزيتا أو مورك أو خان شيخون"، مشيراً إلى أنها "مناطق شاسعة وكبيرة ولن تندفع قوات الجيش المشاة بسرعة كبيرة في الدخول اليها حيث وضعت خطط عسكرية مدروسة وبحرص شديد على أرواح مقاتلي الجيش".

ولفت المصدر إلى أنّ "عمليات الاستهداف الجوي لم تتوقف والطيران الحربي لازال يتعامل مع اهداف عسكرية متحركة في مسرح العمليات، ومعنويات إرهابيي الفصائل التكفيرية محطمة بعد انتصارات الجيش الأخيرة ولن يصمدوا كثيراً في اللطامنة وكفرزيتا ومورك وخان شيخون".

سوريا

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