العالم

ظريف: أمن الخليج من مسؤولية دول المنطقة وليس القوات الأجنبية

12/08/2019

ظريف: أمن الخليج من مسؤولية دول المنطقة وليس القوات الأجنبية

قال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، ان التحالفات العسكرية فشلت مسبقا، مضيفا ان القوات الاجنبية تتسبب باضعاف الأمن في المنطقة، لافتا إلى أن أمن الخليج من مسؤولية دول المنطقة وليس القوات الأجنبية.

وخلال زيارته إلى العاصمة القطرية ولقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في الدوحة، اعتبر ظريف العلاقات القطرية الإيرانية، متنامية في جميع المجالات خاصة في قطاعي السياسة والاقتصاد، مؤكدا على ضرورة  استمرار المشاورات بين البلدين بخصوص التطورات الاقليمية.

وقال ظريف إن التحالفات العسكرية قد هُزمت بالفعل وأن القوات الأجنبية تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن أمن الخليج من مسؤولية دول المنطقة وليس القوات الأجنبية، وأكد مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

كما عبر وزير الخارجية القطري عن ارتياحه للعلاقات الخاصة بين إيران وقطر ، مؤكداً على دور البلدين في السلام والاستقرار في المنطقة والتعاون المشترك في تعزيز عنصر الحوار لحل المشاكل الإقليمية.

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