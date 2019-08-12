12/08/2019

جهانغيري: تواجد القوات الاجنبية في الخليج هو السبب في التوتر وعدم الاستقرار

اعتبر النائب الأول للرئيس الايراني، اسحاق جهانغيري، ان استقرار وأمن الممرات المائية الدولية وسواحل الشمال والجنوب ومضيق هرمز، تشكل خطا احمر بالنسبة لايران، مضيفا ان تواجد القوات الاجنبية في الخليج هو السبب في التوتر وعدم الاستقرار.

واضاف جهانغيري في المنتدى الاقتصادي الاول لدول بحر قزوين المنعقد في مدينة تركمانباشي بتركمانستان، اليوم الاثنين، ان خروج امريكا غير القانوني من الاتفاق النووي، الذي يمثل منجزا كبيرا للدبلوماسية الدولية، دليل واضح على عدم التزام واشنطن بالاتفاقيات الدولية.

واعتبر جهانغيري انه في الوقت الذي تعلن فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة التزام ايران بخطة العمل المشتركة في اطار الاتفاق النووي، تقوم امريكا بفرض الحظر الظالم واللامشروع واللانساني على ايران وتعزز تواجدها في الخليج لاثارة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وتابع قائلا : اذا كانت سياسة التخويف من ايران التي تمارسها امريكا قد فشلت بسبب اداء ايران لدورها البناء في المنطقة ومحاربتها للارهاب، لكن امريكا تواصل استراتيجيتها في اثارة التوتر وعدم الاستقرار بهدف بيع الأمن الى الاخرين.

من جهة اخرى اعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عن شكره وتقديره لشعب وحكومة تركمانستان لاستضافتها اول منتدى اقتصادي لدول بحر قزوين، معتبرا ان هذا المنتدى شكل فرصة للحوار وتوسيع افق العلاقات بين الدول المشاركة.

وأكد جهانغيري ان موقع ايران الاستراتيجي الممتد من بحر قزوين في الشمال الى الخليج وبحر عمان في الجنوب يوفر ظروفا استثنائية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الساحلية لبحر قزوين وباقي دول المنطقة.

كما أشار الى ان ميناء جابهار جنوب ايران يوفر فرصة نادرة لتنمية التجارة والتنقل والترانزيت بين دول بحر قزوين وآسيا الوسطى وربطها بالممرات المائية الدولية.

إيران

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