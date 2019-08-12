12/08/2019

مانشستر يونايتيد يكتسح تشلسي برباعية.. والعراق إلى نهائي غرب آسيا

حقق مانشستر يونايتيد فوزا ساحقا على ضيفه تشلسي برباعية نظيفة في قمة مباريات الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الرغم من أفضلية البلوز غالبية فترات اللقاء إلا أن لاعبي سولسشايار عرفوا كيفية استغلال الفرص ودك شباك تشيك بالأهداف التي افتتحها المهاجم ماركوس راشفورد من علامة الجزاء بعد 17 دقيقة، وعزز الشياطين الحمر تقدمهم بهدف الفرنسي انطوني مارسيال منتصف الشوط الثاني الذي شهد تألق الحارس الإسباني ديفد ديخيا الذي حرم الضيف اللندني من التسجيل.

وعمّق راشفورد من جراح كتيبة فرانك لامبارد بتوقيعه على الهدف الثالث والثنائية عند الدقيقة 67 قبل أن يختتم البديل جايمس مهرجان أصحاب الدار قبل عشر دقائق من النهاية في مسرح الأحلام.

ونجح ارسنال بتحقيق فوز صعب على ضيفه نيوكاسل بهدف احرزه السنيغالي اوبميانغ في الشوط الثاني.

العراق إلى نهائي غرب آسيا.. وفوز مثير لفلسطين

بلغ المنتخب العراقي نهائي بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم بفوزه على ضيفه اليمني بهدفين لهدف ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن شقيقه الفلسطيني ويضرب موعدا مع نظيره البحريني في النهائي الذي سيحتضنه ملعب كربلاء الدولي الأربعاء المقبل.

من جهته واصل المنتخب الفلسطيني عروضه الجيدة وأنهى مشواره بفوز مثير على نظيره السوري بأربعة أهداف لثلاثة ليحتل المركز الثاني في المجموعة وبفارق الأهداف عن المنتخب العراقي.

فوز كبير لسانجرمان

استهل باريس سانجرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي بتحقيق فوز كبير على ضيفه نيم بثلاثية نظيفة في ختام مباريات الأسبوع الأول.

وافتتح الإيروغوياني كفاني مسلسل أهداف بطل الدوري من علامة الجزاء عند الدقيقة 22 وضاعف النجم كليان إميبابي تقدم رجال توخال بتوقيعه على الهدف الثاني عند الدقيقة 56، وأحرز البديل انخال ديماريا الهدف الثالث قبل ثلث ساعة من النهاية ليحقق بطل الدوري فوزا مستحقا في بداية مشواره في الدوري.

ريال مدريد ينهي موسمه الاعدادي بخسارة

أنهى ريال مدريد الإسباني مشوار تحضيراته استعدادا للموسم المقبل بتعادل مع روما بهدفين لكل منهما قبل أن يخسر بركلات الترجيح 5 4.

وسجل هدفي الملكي البرازيليان مارسالو وكازيمارو، في حين سجل باروتا وزيكو هدفي ذئاب العاصمة الإيطالية الذين نجحوا بحسم ركلات الترجيح لصالحهم.

نادال بطلا لكأس رودجارز

حافظ الإسباني رافايال نادال على لقبه بطلا لكأس رودجرز لكرة المضرب بفوزه على الروسي دانيال مدفاديف بمجموعتين دون رد بواقع 6 3 و6 0.

ليحرز الماتادور الإسباني لقبه الخامس في المسابقة والخامس والثلاثين في بطولا الماسترس.

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