12/08/2019

المفتي طه بارك ذكرى انتصار تموز والتحرير الثاني مؤكدا على المعادلة الذهبية لحماية لبنان

أمّ مفتي الهرمل الشيخ علي طه صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الإمام علي (ع) في الهرمل، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، مسؤول ملف النازحين في حزب الله نوار الساحلي، وحشد من المؤمنين.

طه بارك خلال خطبة العيد ذكرى النصر الإلهي على العدو الصهيوني في تموز 2006، وذكرى التحرير الثاني والنصر على التكفيريين في جرود السلسلة الشرقية، مؤكداً على المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، التي أثبتت بما لا يقبل الشك جدواها في حماية لبنان.

بعدها توجه الجميع إلى ضريح أية الله الشيخ موسى شرارة، وإلى جبانة الهرمل وقرأوا الفاتحة.

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