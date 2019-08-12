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12/08/2019
سيدات غزة يبتكرن فرصة عمل جديدة
غزة
العمال
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15/10/2019
"عين سامية" في خطر
14/10/2019
بكلمتين: عاصفة الجرم.. على اليمن
11/10/2019
يوم الدبس في راشيا الوادي.. مهرجان وسوق شعبي كبيرين
11/10/2019
مواسم الخير.. وجه من وجوه المقاومة والصمود في الأرض
11/10/2019
مصنع فلسطيني يحول سعف النخيل الى ورق ويتحدى المنافسة الاسرائيلية
10/10/2019
الزراعة البيئية أسلوب زراعي جديد في الجنوب.. فماذا يميزه؟
التغطية الإخبارية
22:51
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
22:45
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
22:42
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
22:35
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
22:26
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني
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