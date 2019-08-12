12/08/2019

باسم مرمر: نستعد لمواجهة الإتحاد السعودي والهدف إثبات الذات

يطلق الجهاز الفني لنادي العهد بقيادة المدير الفني باسم مرمر تحضيراته استعدادا لمواجهة إتحاد جدة السعودي في العشرين من الجاري، الثلاثاء، بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية قبل المغادرة السبت إلى السعودية.

وسينتظم جميع اللاعبين المحليين والأجانب في التدريبات المكثفة استعدادا لذهاب الدور الثامن والثلاثين من دوري أبطال العرب.

علما ان إدارة بطل لبنان تعاقدت مع الخبير الإسباني خينيناث ليكون مديرا تقنيا وعضوا في الجهاز الفني لتقييم مستوى وأداء وتطور اللاعبين.

ويؤكد المدير الفني لبطل الثنائية باسم مرمر أن مواجهة الإتحاد لن تكون سهلة خاصة وأن هناك فوارق كبيرة بين الطرفين من حيث الإعداد والإمكانات، خاصة أن الدوري السعودي يسمح بمشاركة ثمانية لاعبين أجانب عكس الدوري اللبناني الذي يسمح بمشاركة ثلاثة فقط، إضافة إلى أن لاعبي الأصفر تعرضوا للإجهاد جراء موسم طويل تلاه مشاركة تسعة لاعبين ضمن تشكيلة المنتخب في بطولة غرب آسيا حيث خاض على الأقل كل لاعب مباراة ما أدى لحالة من الإجهاد.

ويشير مرمر إلى أن هدف بطل لبنان إثبات الذات وتقديم مستوى مشرف والمحافظة على سمعة الكرة اللبنانية والنتائج التي تحققت في الاستحقاقات الخارجية.

ويلفت مرمر في مداخلة لإذاعة النور إلى أن المهاجم التونسي أحمد عكايشي اسم كبير لكنه بعيد جدا بدنيا ويحتاج لتحضير ووقت خاصة أن آخر مبارياته كانت في أيار الماضي وهو لاعب سيشكل إضافة كبرى للأصفر الذي سيعول على الثنائي أحمد حجازي ومحمد قدوح إضافة لربيع عطايا وباقي المجموعة المميزة مع الاستعانة بذخيرة الشباب.

وأعتبر أن الفريق يسير بكل مباراة على حدا ويركز حاليا على دوري أبطال العرب قبل التفرغ لمواجهة الجزيرة الأردني في الرابع والعشرين من أيلول ضمن ذهاب نهائي كأس الإتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.

صفقة تبادلية جديدة بين الصفاء والنجمة

تلوح في أروقة إدارتي ناديي النجمة والصفاء صفقة كروية تبادلية جديدة بعد الأولى التي أسفرت عن عودة أحمد جلول إلى الأصفر وإعارة المدافع حسين شرف الدين مقابل قدوم علي السعدي إلى النبيذي.

ويتردد أن النجم عمر الكردي بطريقه لملعب المنارة مقابل رحيل علي الحاج ولاعب آخر إلى الصفاء.

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