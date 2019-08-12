12/08/2019

بالصور.. وفد من حزب الله يهنئ فعاليات صيدا بالعيد ويزور روضات شهداء المقاومة في جبانة المدينة

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر على الفعاليات الصيداوية مقدما التهاني بحلول عيد الاضحى المبارك.

وشملت الجولة العلامة الشيخ عفيف النابلسي، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان القاضي الشيخ أحمد الزين، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وإمام مسجد الغفران الشيخ حسام العيلاني.

كما زار الوفد الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، ورئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري والأمين العام لتيار الفجر عبد الله الترياقي.

واختتم الوفد جولته بزيارة روضات شهداء المقاومة الاسلامية في جبانة المدينة.

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