منوعات

7 أسباب تجعلك تتناول الموز على الريق

12/08/2019

7 أسباب تجعلك تتناول الموز على الريق

7 أسباب تجعلك تتناول الموز على الريق

يعد الموز من أعلى الفواكه استهلاكا على مستوى العالم، نظراً لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية كالمعادن مثل البوتاسيوم والكربوهيدرات والمغنسيوم والفسفور وعدد كبير من الفيتامين مثل فيتامين B1,3 وغيرها.
ينصح الخبراء بتناول فاكهة الموز على الريق وذلك لفوائدها العظيمة التي تمد جسم الإنسان بها، والتي تتمثل فيما يلي:
المعادن المفيدة:
يساعد الموز على التحكم في ارتفاع ضغط الدم المرتفع إذا تم تناول الموز على الريق وذلك لأنه يحتوي على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم ونسبة قليلة من الصوديوم لذلك فإنه مفيد بشكل كبير لمرضى ضغط الدم المرتفع، أيضاً يعمل على الحفاظ على توازن العضلات والحفاظ على معدل نبض القلب الطبيعي ونسبة السوائل في الجسم.
المصدر: "البيان"

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