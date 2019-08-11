11/08/2019

عملية هجومية يمنية بطائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، انه "بفضل الله وتأييده سلاح الجو المسير ينفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله".



وأكد العميد سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم التحااف السعودي وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المستمرة، والتى بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى.

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