11/08/2019

وزارة الصحة اليمنية تُدين جريمة العدوان بحق المدنيين في حجة وتستنكر الصمت الأممي والدولي

أدانت وزارة الصحة اليمنية بشدة، ارتكاب طيران العدوان السعودي الأميركي جريمة بحق المدنيين في محافظة حجة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة الصحة أن جريمة العدوان في مستبأ حجة أدت إلى استشهاد 9 بينهم 5 أطفال وامرأتان، وجرح 18 بينهم 4 أطفال جراح معظمهم حرجة.

واستنكرت الصمت الأممي والدولي والضوء الأخضر لاستمرار الجرائم الوحشية التي تنتهك كل القوانين، لافتة إلى أن العالم الإسلامي يستقبل العيد بالتقرب إلى الله بذبح الأضاحي وتحالف العدوان من يدعون خدمة بيت الله الحرام يتقربون للشيطان بذبح عشرات الأطفال والنساء والرجال اليمنيين.

ودعت وزارة الصحة لمحاسبة قيادات تحالف العدوان في كل المحافل الدولية جراء ارتكاب الجرائم البشعة.

إقرأ المزيد في: اليمن